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Пищеблок 2 сезон 2,3 серия
Пищеблок 2 сезон 2,3 серия
Стражи Галактики. Часть 3 (2023)
Стражи Галактики. Часть 3 (2023)
Джон Уик 4 (2023)
Джон Уик 4 (2023)
Рай для дурака (2023)
Рай для дурака (2023)
Катак. Ледниковый побег (2023)
Катак. Ледниковый побег (2023)
Король улиц (2022)
Король улиц (2022)
Реинкарнация. Новая глава (2023)
Реинкарнация. Новая глава (2023)
Кошка 1 сезон 9 серия
Кошка 1 сезон 9 серия
Балет 1 сезон 9 серия
Балет 1 сезон 9 серия
Блуждающая Земля 2 (2023)
Блуждающая Земля 2 (2023)

Новые фильмы и сериалы

За Палыча! (2023)

За Палыча! (2023)

В сверкающем городе Дав, где привилегии и власть, казалось, текли по венам Темы, как секретный эликсир, жизнь всегда была мечтой. Благословленный влиятельным отцом, Тема никогда не знал, что такое ограничения. Он шел по жизни с уверенностью, что любое препятствие может быть сметено простым шепотом отца. Любое его желание превращалось в приказ, и мир склонялся перед его желаниями. Но судьба, похоже, имела другие планы на молодого человека. В один роковой день иллюзия непобедимости рухнула, как

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18 июл 2023, 19:43
Боксер (2023)

Боксер (2023)

В самом сердце Казахстана, в стране с богатой историей и традициями, появился молодой боксер-вундеркинд, имя которого вошло в анналы истории спорта - Серик Сапиев. Путь Серика, родившегося в небольшом городке Семей, к званию двукратного чемпиона мира и золотого олимпийского призера был не чем иным, как захватывающей историей целеустремленности, стойкости и непоколебимой страсти. С самого раннего возраста было очевидно, что Серик обладает врожденным талантом к боксу. Еще мальчиком он с трепетом

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18 июл 2023, 19:42
Реинкарнация. Новая глава (2023)

Реинкарнация. Новая глава (2023)

На фоне скорбящего сердца Сары разворачивается таинственная и трогательная история, стирающая границы между реальностью и необъяснимыми связями, которые нас объединяют. После смерти престарелого отца Сара начинает бороться с тяжестью утраты и воспоминаниями, которые переплетаются с горем. Эмоциональный груз делает ее отстраненной, и она пытается найти утешение в присутствии матери, живущей в доме престарелых. Сложность их отношений привела к пропасти, которую Сара не решается пересечь. Но в

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18 июл 2023, 19:39
Любовь со вкусом (2022)

Любовь со вкусом (2022)

Сэм, популярный кулинарный блогер, известная своим изысканным вкусом и красноречивыми отзывами, всегда находилась в поиске идеальных вкусов и кулинарных впечатлений. Она еще не знала, что ее стремление к гастрономическим удовольствиям приведет ее к неожиданной встрече, которая навсегда изменит ее жизнь. Однажды судьбоносным вечером, присутствуя на торжественном открытии нового известного ресторана, Сэм встретилась взглядом с Марко, загадочным и талантливым шеф-поваром, создававшим блюда этой

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18 июл 2023, 19:37
До встречи на Венере (2023)

До встречи на Венере (2023)

В мире, где их пути могли бы никогда не пересечься, у судьбы были другие планы для Мии и Кайла. Их жизни отличались друг от друга как день и ночь, но судьба свела их вместе, когда они больше всего в этом нуждались. Мия, вихрь энергии и позитива, находила утешение в постоянном движении. Она всегда была в движении, искала приключений и открытий, используя все возможности, которые предоставляла ей жизнь. Но в глубине ее души жила неутолимая тоска - желание найти свою настоящую мать, которую она

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18 июл 2023, 19:35
Король улиц (2022)

Король улиц (2022)

В самом сердце Франции разворачивается история искупления, соблазна и притягательности преступного прошлого, когда гангстер Омар возвращается на родину в поисках убежища от преследующего его прошлого. Приговоренный к 20 годам заключения во французской тюрьме, Омар использует возможность бежать и возвращается на знакомые улицы родной страны. Он воссоединяется со своим верным подельником Роджером, надеясь, что шанс на нормальную жизнь наконец-то появился. Но как бы ни старались Омар и Роджер

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18 июл 2023, 19:16
Катак. Ледниковый побег (2023)

Катак. Ледниковый побег (2023)

В чарующих глубинах океана разворачивается захватывающее приключение: любопытная и отважная морская черепаха Катак отправляется в смелое путешествие на Великий Север в сопровождении своего верного друга - морского конька Тима. С восторгом и удивлением в сердцах друзья отправляются в неизвестность, стремясь исследовать подводный мир за пределами привычного дома. Они еще не знали, что их путешествие будет наполнено как веселыми приключениями, так и опасными встречами. Во время плавания по

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18 июл 2023, 19:13
Просто супер (2022)

Просто супер (2022)

В шумном городе Метрополисе, где супергероев почитают и восхищаются ими, юная Хедвиг мечтает пойти по героическим стопам своего знаменитого отца. Ее отец, легендарный супергерой, известный своими смелыми подвигами и невероятной ловкостью, - само воплощение мужества и силы. Но Хедвиг, несмотря на свои искренние устремления, сталкивается с суровой реальностью собственных ограничений. В свои одиннадцать лет она - неуклюжий и медлительный подросток, часто спотыкающийся при выполнении повседневных

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1
18 июл 2023, 19:11
Рай для дурака (2023)

Рай для дурака (2023)

  • Год выпуска: 2023
  • Страна:США
  • Жанр: комедия
  • Продолжительность:01:37
  • Премьера (РФ):
  • Качество:WEB-DL

На шумных улицах города, где судьба сплетает свои запутанные нити, случайная встреча дает чудесное решение проблемного кинопроизводства. Знаменитый актер, известный своим капризным характером, упорно отказывается выходить на съемочную площадку, ставя судьбу картины под сомнение. Отчаявшись спасти проект, решительный продюсер отправляется на поиски решения. Когда он прогуливается по улицам города, его внимание привлекает необычное зрелище - человек, удивительно похожий на неуловимого актера. Они

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0
18 июл 2023, 19:06
Схватка с дьяволом (2023)

Схватка с дьяволом (2023)

В самом центре города, где за суетой повседневной жизни часто скрываются тайны, ничего не подозревающий таксист начинает свой, казалось бы, обычный день. Он еще не знает, что этот день обернется страшным поворотом в царство безумия. Забирая свой обычный транспорт, водитель сталкивается с загадочным и тревожным пассажиром. Незнакомый мужчина, вооруженный и окутанный мраком, садится на заднее сиденье и требует указать место назначения, от чего у водителя по спине пробегают мурашки. Сердце

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15 июл 2023, 08:58
Грейвсенд 2 сезон 5 серия

Грейвсенд 2 сезон 5 серия

1986 был великим годом для Нью-Йорка. "Нью-Йорк Мэтс" выиграли мировую серию бейсбола. "Нью-Йорк Джайнтс" взяли первый суперкубок по американскому футболу. А пять семей мафии Нью-Йорка были сильнее, чем когда бы то ни было... Сериал рассказывает о жизни и "профессиональной" деятельности Бенни Церлетты, "солдата" нью-йоркской криминальной семьи Колеццо.

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18 июл 2023, 23:32
Как жена фильм (2022)

Как жена фильм (2022)

  • Год выпуска: 2022
  • Страна:США
  • Жанр: Фантастика
  • Продолжительность:
  • Премьера (РФ):
  • Качество:WEB-DL

События фильма разворачиваются в ближайшем будущем. Роботы-андроиды с искусственным интеллектом активно используются людьми в качестве жены или мужа. Детектив полиции Уильям, который недавно овдовел, живет с андроидом Мередит. Пока он пытается раскрыть преступную схему торговли андроидами на черном рынке, Мередит начинает вести себя как его покойная жена. Ее преследуют ложные воспоминания о прошлой жизни, которые заставляют андроида сомневаться в собственной реальности.

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0
18 июл 2023, 20:00

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