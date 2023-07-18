Новые фильмы и сериалы

В мире, где их пути могли бы никогда не пересечься, у судьбы были другие планы для Мии и Кайла. Их жизни отличались друг от друга как день и ночь, но судьба свела их вместе, когда они больше всего в этом нуждались. Мия, вихрь энергии и позитива, находила утешение в постоянном движении. Она всегда была в движении, искала приключений и открытий, используя все возможности, которые предоставляла ей жизнь. Но в глубине ее души жила неутолимая тоска - желание найти свою настоящую мать, которую она